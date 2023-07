Tappa a Livorno per il Tour della prevenzione

L’esposizione non protetta ai raggi solari è il principale fattore di rischio per il melanoma. Secondo recenti studi, nell’ultimo decennio, nel mondo si sono verificati 100 mila nuovi casi di melanoma cutaneo, con un aumento di circa il 15% rispetto al decennio precedente. Per educare e informare la popolazione sull’importanza di una corretta esposizione solare, Nivea Sun, storico brand del Gruppo Beiersdorf e Croce Rossa Italiana, hanno deciso di impegnarsi in “Protezione a un nuovo livello”, una campagna di sensibilizzazione attraverso la quale aumentare la consapevolezza sui rischi per la salute dovuti all’esposizione ai raggi Uv e prevenire, così, le malattie della pelle. Dopo il successo delle scorse edizioni, anche quest’anno l’iniziativa sarà caratterizzata da un “Tour della prevenzione” con ben 8 tappe italiane, tra cui Livorno, per la quale nelle giornate di sabato 8 luglio (sede Cri di via La Marmora, 14) e domenica 9 luglio (parcheggio dello stadio Armando Picchi) dalle 10 alle 17 sarà disponibile un ambulatorio dermatologico gratuito ad accesso libero nel quale saranno effettuati screening della cute. Per l’occasione saranno inoltre presenti gli operatori salute Cri insieme alle Infermiere volontarie che effettueranno la rilevazione dei parametri vitali ed una promozione inerente le corrette forme di esposizione al sole. In omaggio alcuni prodotti. “Sono ormai diversi anni – spiega il coordinatore del progetto per Croce Rossa Livorno Michele Bianucci – che condividiamo l’evento, nato proprio da un’analisi dei bisogni fatta sul nostro territorio; è un momento importante per il nostro Comitato che quest’anno sarà tappa unica nella nostra Regione. Un evento di prevenzione e di promozione della corretta esposizione al sole, perchè è bello abbronzarsi ed ha tanti benefici ma bisogna anche imparare a farlo correttamente, proteggendosi”.

