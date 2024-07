Targa in memoria di Sergio e Maila alla rotatoria di via San Giovanni

"Due persone eccezionali, che meritano di essere ricordate in modo speciale". In virtù delle loro costante dedizione profusa per lo sviluppo della propria attività lavorativa cittadina, tramandata per tre generazioni, i familiari hanno espressamente richiesto alla municipalità un piccolo spazio pubblico dove potessero essere ricordati

Oggi i familiari hanno presenziato alla posa in opera sulla rotatoria di via San Giovanni, di fronte alla splendida Fortezza Vecchia, di una targa commemorativa per rendere omaggio alla memoria di Sergio e Maila Baldacci. Due persone eccezionali, che meritano di essere ricordate in modo speciale, per la loro umanità, oltre che per il loro impegno economico e professionale dimostrato nei confronti della propria città. Titolari della BASE SPA Spedizioni Internazionali, in virtù delle loro origini livornesi e della costante dedizione profusa per lo sviluppo della propria attività lavorativa cittadina, tramandata per tre generazioni, i familiari hanno espressamente richiesto alla municipalità un piccolo spazio pubblico dove potessero essere ricordati da coloro che li hanno conosciuti ed amati, oltre che per rendere la loro persona e la loro azienda, oggi gestita dai figli, ancora e se possibile più nota in città. Nel desiderio che il loro ricordo rimanga perenne.

