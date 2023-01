Tarip, ecco come ritirare il nuovo kit Aamps con i sacchi dotati di microchip

I cittadini che ancora non si fossero attivati per il ritiro dei “nuovi” contenitori e dei sacchi dotati di microchip sono invitati a presentarsi presso lo sportello al pubblico TARIP in via Puini 97 (int. 2), aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30

Cambio rotta per quanto riguarda i rifiuti per gli abitanti dei quartieri Antignano-Banditella-Montenero-Castellaccio interessati da quest’anno dall’avvio del progetto TARIP.

A partire dalla lunedì 16 gennaio i “vecchi” contenitori per la raccolta indifferenziata dei rifiuti ancora presenti presso le abitazioni e i condomìni saranno progressivamente rimossi.

I cittadini che ancora non si fossero attivati per il ritiro dei “nuovi” contenitori e dei sacchi dotati di microchip sono invitati a presentarsi presso lo sportello al pubblico TARIP in via Puini 97 (int. 2), aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Per ulteriori informazioni: numero verde 800031266, tel. 0586416350, [email protected], www.aamps.livorno.it, facebook/APP (“Aamps Livorno”).

Condividi: