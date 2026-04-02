Teatro Lazzeri, incontro tra i vertici del Conservatorio e l’assessora Rafanelli

Al centro dell’incontro il rafforzamento delle sinergie per la valorizzazione dell’Università cittadina

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno, rappresentato nell’occasione dal Presidente Emanuele Rossi, dal Direttore Federico Rovini e dal Direttore amministrativo Marco Menicagli, e l’Assessora alla Cultura del Comune di Livorno, Angela Rafanelli. L’incontro, svoltosi in un clima di piena collaborazione istituzionale, ha sancito la volontà condivisa di rafforzare il dialogo e costruire nuove opportunità di crescita per il sistema culturale cittadino. In questa direzione, il Conservatorio ha manifestato l’interesse a rafforzare un percorso strutturato con l’Amministrazione comunale al fine di essere protagonista a pieno titolo della proposta culturale per il territorio livornese: per tale ragione il Presidente e il Direttore hanno auspicato la sottoscrizione di una nuova convenzione triennale che dia garanzie anche sul piano economico, considerato che la precedente è giunta a scadenza nel corso del 2025. Al centro del confronto, il percorso relativo al recupero del Teatro Lazzeri, per il quale è stata sottoscritta la convenzione che individua il Comune di Livorno come stazione appaltante. Il Conservatorio – come ricordato dal Direttore amministrativo Menicagli – è attualmente impegnato nella definizione del Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP), che delineerà le funzioni e le prospettive del futuro spazio, dopodiché il Comune potrà procedere con la progettazione vera e propria. Ampio spazio è stato dedicato anche alle possibili progettualità future, che possano vedere il Conservatorio quale protagonista attivo delle attività culturali promosse dal Comune, oltre che da altre istituzioni cittadine.

A tale riguardo, dal Conservatorio è arrivata la richiesta di favorire un coinvolgimento degli studenti del Conservatorio nelle attività organizzate dalla Fondazione LEM, al fine di valorizzare, anche a vantaggio dei turisti, le eccellenze culturali del nostro territorio. L’Assessore Rafanelli, dal canto suo, ha sottolineato il prezioso ruolo dei docenti e degli studenti del Conservatorio, giovani artisti capaci di contribuire in modo significativo alla vitalità culturale della città. In questa prospettiva, che prende le mosse dalle numerose rassegne che animano durante tutto l’anno l’Auditorium del Conservatorio, si inserisce anche l’idea – avanzata da Rossi e Rovini – di un possibile coinvolgimento delle allieve e degli allievi del Mascagni nell’ambito di Effetto Venezia, che per l’edizione 2026 sarà per l’appunto dedicata al tema “Futuro Prossimo”, con i giovani al centro. Nel corso dell’incontro è stato infine ricordato il recente impegno internazionale del Conservatorio Mascagni, che – con i suoi allievi – ha portato il nome di Livorno all’Expo 2025 di Osaka con il progetto “L’ebrezza del volo”, contribuendo a promuovere l’eccellenza artistica e formativa dell’Istituto accademico livornese su un palcoscenico globale. Nel corso della visita, l’Assessora Rafanelli ha potuto anche apprezzare un intenso momento musicale in Auditorium, con l’esibizione della giovanissima pianista Sonia Marsili, allieva del M° Giovanni Nesi, che ha interpretato la Ballata in sol minore op. 23 di Fryderyk Chopin.

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