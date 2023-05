Temporale improvviso, Coppa Santa Giulia sospesa. Allerta fino alle 22 di stasera

Immagine pubblicata dal sindaco Salvetti su Fb e Ig

Criticità gialla per temporali e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore fino alle ore 22 di domenica 21 maggio. “In questo momento e da circa una mezz’ora – scrive il sindaco su Fb – una cella temporalesca che si è formata nel centro della Toscana si è spostata velocemente verso la costa interessando Rosignano e la nostra città. In via precauzionale la Protezione Civile ha aperto il centro situazioni con presidio tecnico. Le iniziative legate alla celebrazione della santa patrona e la coppa remiera di Santa Giulia sono state sospese”.

