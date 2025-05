Tenta di accoltellare l’automobilista che si ferma per aiutarlo

"Chiedeva aiuto dicendo che il cane lo stava mordendo e quando è venuto verso di me, come ho accennato ad aprire lo sportello lui di scatto me lo ha spalancato e con un coltello di quelli da cucina ha cercato di colpirli due volte. Io sono riuscito a difendermi: gli ho dato un calcio riuscendo ad allontanarlo". Il racconto dell'automobilista, Tommaso, che stamattina ha sporto denuncia ai carabinieri, per invitare tutti alla massima attenzione dopo quanto capitatogli ieri sera sul ponte Santa Trinita

“Mi è andata di lusso, come si dice in questi casi. Non voglio pensare a cosa sarebbe successo se al mio posto ci fosse stata una ragazza o una persona anziana. Purtroppo ho imparato che oggi come oggi, anche quando l’intenzione è quella di voler aiutare una persona in difficoltà e che apparentemente non dici “da lui o da lei è meglio stargli alla larga” come nel mio caso, bisogna stare attenti a chi si ha davanti. Sono sconvolto. Prima di ieri sera, solo nei film avrei potuto vedere un episodio simile”. A parlare è Tommaso, che ringraziamo per la disponibilità, nel raccontare quanto di incredibile e grave gli è accaduto ieri sera. Per fortuna, il ragazzo è illeso e stamattina si è recato dai carabinieri a sporgere denuncia.

Erano le 23.40 circa del 15 maggio. Tommaso stava percorrendo il ponte di Santa Trinita, in direzione Quattro Mori, quando ha notato una persona con un cane scuro in mezzo alla strada: “Gridava aiuto, aiuto, aiutatemi”. Allora ha rallentato, ha inserito le 4 frecce per segnalare la sua presenza e senza scendere dalla macchina si è messo a disposizione: “Diceva che il cane lo stava mordendo, in realtà con il senno di poi forse non era vero, così gli ho chiesto se avesse bisogno di una mano: accento italiano, sì, ma direi non livornese, sui 45 anni. Nel frattempo, si è avvicinato alla macchina e quando sono passate le vetture in transito come ho accennato ad aprire lo sportello lui di scatto me lo ha spalancato e con un coltello di quelli da cucina ha cercato di colpirli due volte. Io sono riuscito a difendermi e con un calcio l’ho allontanato”. A quel punto l’uomo è scappato. Tommaso ha chiamato il numero unico di emergenza 112 e pensando di fornire elementi utili alle forze dell’ordine ha accennato a seguirlo. Poi però si è ricordato che le chiavi della macchina era ancora inserite nel quadro ed è tornato un attimo indietro a prenderle per paura che qualcuno potesse salirci e portargliela via. Attimi che hanno permesso al soggetto di guadagnarsi la fuga. “Vi chiedo di condividere quanto accaduto per invitare i cittadini alla massima attenzione”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©