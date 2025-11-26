Tenta di rubare le mance dal locale, la cuoca sventa il furto
Ringraziamo Chiara e tutto lo staff del ristorante per la disponibilità
La responsabile Zannoni: "La collega è stata bravissima: grazie a lei siamo riusciti a recuperare il barattolo con circa 220 euro di mance. D'ora in poi lo legheremo o gli cambieremo posto"
Tentato furto del barattolo delle mance al locale I’m Pasta in piazza Grande. È successo ieri mattina, intorno alle 9.30, quando una donna è entrata nel locale per poi uscire poco dopo. Una delle due cuoche, impegnate in quel momento in cucina, ha notato l’uscita sospetta e ha deciso di seguirla chiedendole perché fosse entrata e uscita senza ordinare. La donna ha risposto di essere venuta per un caffè, ma durante il confronto la cuoca ha notato il barattolo delle mance all’interno della sua borsa e l’ha invitata a rientrare. Nel frattempo è stata allertata la polizia che è intervenuta rapidamente prendendo in carico la situazione. “La nostra è una cucina a vista e la collega quando ha notato un’ombra uscire è intervenuta – racconta Chiara Zannoni, responsabile del ristorante, che ringraziamo per la disponibilità – È stata bravissima e coraggiosa: grazie a lei siamo riusciti a recuperare il barattolo con circa 220 euro di mance”. Zannoni spiega poi che episodi simili non sono una novità: “Avevamo già avuto un problema questa estate quando purtroppo erano riusciti a portare via il barattolo approfittando del viavai dei turisti. D’ora in poi lo legheremo o gli cambieremo posto”.
