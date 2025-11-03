Tenta il suicidio da Calignaia, salvata

Foto inviata dai vigili del fuoco che ringraziamo per la disponibilità

Due operatrici dell'ospedale, la Bed Manager e una psichiatra, sono risultate determinanti insieme ai vigili del fuoco nel salvataggio. Il ringraziamento del prefetto e della Usl Toscana nord ovest

La Usl Toscana nord ovest esprime un sentito ringraziamento nei confronti di due proprie professioniste, la “Bed Manager” della direzione ospedaliera di Livorno e una psichiatra in forza alla Salute Mentale, che sabato 1 novembre si sono distinte per un intervento di straordinaria umanità e competenza contribuendo a salvare la vita di una donna che stava tentando di togliersi la vita a Calignaia. Le due operatrici, intervenute insieme ad altre persone e alle forze dell’ordine, hanno saputo agire con sangue freddo, empatia e grande professionalità mettendo a frutto anche una formazione specifica sulla comunicazione in situazioni di emergenza. Per oltre un’ora hanno mantenuto un dialogo costante con la donna, riuscendo infine a convincerla a desistere dal suo gesto, mentre la tenevano fisicamente per mano sospesa davanti al vuoto. A loro va il ringraziamento sincero e profondo di tutta l’azienda, e in particolare della Direzione aziendale, che riconosce in questo episodio un esempio concreto dei valori fondanti del servizio sanitario pubblico: la competenza professionale, il lavoro di squadra e la capacità di mettere la persona al centro in ogni circostanza anche nelle più difficili. Fondamentale poi, come detto sabato, il lavoro dei vigili del fuoco che hanno imbracato un collega il quale, con tecniche SAF (speleo alpino fluviali), ha scavalcato la barriera protettiva e l’ha raggiunta mettendola in salvo. L’intervento si è concluso senza conseguenze fisiche per merito della professionalità e del sangue freddo degli operatori coinvolti.

Dichiarazione del prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi

“Un gesto che riassume in modo esemplare il valore, il coraggio e la dedizione che contraddistinguono quotidianamente il Corpo. Con professionalità e umanità, ancora dimostrato ancora una volta di essere una presenza insostituibile a tutela della vita e della sicurezza dei cittadini. Il loro impegno non conosce soste: nelle ultime settimane, anche di fronte alle emergenze legate alle alluvioni e agli incendi che hanno colpito il territorio provinciale hanno operato con abnegazione, competenza e spirito di sacrificio, affrontando situazioni difficili e rischiose con la consueta generosità che li contraddistingue. Desidero esprimere, a nome di tutte le istituzioni e della comunità livornese, il più sincero ringraziamento ai vigili del fuoco di Livorno e a tutti coloro che, ogni giorno, in silenzio e con straordinario senso del dovere, mettono la propria vita al servizio degli altri. La loro opera è e rimane un presidio fondamentale di sicurezza, solidarietà e speranza per l’intera collettività”.

