Tentate effrazioni in via Provinciale Pisana: “Hanno provato anche in parrocchia, serve più sicurezza”
Dopo un confronto tra negozianti e abitanti della zona, sarebbero emersi più episodi avvenuti negli ultimi giorni ai danni di attività e ingressi condominiali. In redazione sono arrivate foto e segnalazioni: “Non si tratta di casi isolati, chiediamo attenzione e un intervento concreto”
Una serie di tentate effrazioni ai danni di negozi e abitazioni sarebbe stata segnalata nelle ultime ore in via Provinciale Pisana, dove residenti ed esercenti parlano di una situazione sempre più preoccupante.
A lanciare l’allarme è Alice Saviozzi, titolare dell’attività “La Cuccia di Amy”, che ha esposto alla redazione tramite foto e documentazioni relative diversi episodi che avrebbero coinvolto più punti della strada. Secondo quanto riferito, i tentativi non si sarebbero limitati ai locali commerciali, ma avrebbero interessato anche portoni di condomini.
“Confrontandoci con gli abitanti della via e gli altri esercenti sono venute alla luce una serie di tentate effrazioni – scrive – Hanno provato ad entrare addirittura nella parrocchia. Abbiamo un enorme problema di sicurezza”.
Una richiesta chiara, quella che arriva da chi vive e lavora nella zona: maggiore attenzione e controlli. “Siamo tutte persone oneste che lavorano duramente, non ne possiamo più”.
