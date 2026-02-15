Tentate effrazioni in via Provinciale Pisana: “Hanno provato anche in parrocchia, serve più sicurezza”

Dopo un confronto tra negozianti e abitanti della zona, sarebbero emersi più episodi avvenuti negli ultimi giorni ai danni di attività e ingressi condominiali. In redazione sono arrivate foto e segnalazioni: “Non si tratta di casi isolati, chiediamo attenzione e un intervento concreto”

Una serie di tentate effrazioni ai danni di negozi e abitazioni sarebbe stata segnalata nelle ultime ore in via Provinciale Pisana, dove residenti ed esercenti parlano di una situazione sempre più preoccupante.

A lanciare l’allarme è Alice Saviozzi, titolare dell’attività “La Cuccia di Amy”, che ha esposto alla redazione tramite foto e documentazioni relative diversi episodi che avrebbero coinvolto più punti della strada. Secondo quanto riferito, i tentativi non si sarebbero limitati ai locali commerciali, ma avrebbero interessato anche portoni di condomini.

“Confrontandoci con gli abitanti della via e gli altri esercenti sono venute alla luce una serie di tentate effrazioni – scrive – Hanno provato ad entrare addirittura nella parrocchia. Abbiamo un enorme problema di sicurezza”.

Una richiesta chiara, quella che arriva da chi vive e lavora nella zona: maggiore attenzione e controlli. “Siamo tutte persone oneste che lavorano duramente, non ne possiamo più”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©