Terminati i lavori di asfaltatura in piazza Roma

Asa: con questo ultimo intervento in piazza Roma, il risultato è un’intera porzione di rete idrica totalmente ammodernata e il tratto di via Roma completamente riasfaltato

Terminati nei tempi previsti i lavori di asfaltatura in piazza Roma nonostante i giorni di maltempo. L’intervento è stato necessario a seguito della rottura improvvisa di un tratto di tubazione. Il breve tratto di condotta risultato difettoso è stato sostituito con una nuova tubazione realizzata con materiali più resistenti. Con questo ultimo intervento in piazza Roma, il risultato è un’intera porzione di rete idrica totalmente ammodernata e il tratto di via Roma completamente riasfaltato.

