Terrazza Mascagni, stanziati 250mila dopo la mareggiata

Alcuni degli sgrotti, come si chiamano tecnicamente, i buchi, provocati dalla mareggiata

Sopralluogo del sindaco insieme all'assessore Viviani, all'ing. Pandolfi e all'arch. Mori. I due tecnici: "Quando calerà la mareggiata capiremo se gli sgrotti sono solo sei. Al momento a livello indicativo prudenziale abbiamo stanziato 250.000 euro di somma urgenza". Salvetti: "Lavori di ripristino avviati poche oro dopo la mareggiata"

Sei buchi, almeno, lungo il muro a mare della Terrazza Mascagni, oltre al distaccamento di tratti di mattonelle. E’ questo il primissimo bilancio che emerge dal sopralluogo svolto il 7 novembre dal sindaco insieme all’assessore Viviani, al dirigente lavori pubblici del Comune ing. Roberto Pandolfi e al direttore dei lavori pubblici del Comune arch. Fabrizio Mori. Due gli squarci all’ingresso della Terrazza, uno in punta, uno a metà circa tra l’ingresso e la punta, due a sud lato Acquario. “Quando calerà la mareggiata capiremo se ci sono altre situazioni in cui dover intervenire. Quindi non possiamo escludere che possano essere più di sei buchi, detti sgrotti tecnicamente. Al momento a livello indicativo prudenziale abbiamo stanziato 250.000 euro in somma urgenza per il ripristino di quanto abbiamo potuto verificare in queste ore tra buchi, pavimentazione, ma anche spallette e scalini” hanni spiegato l’ing Pandolfi e l’arch. Mori. Gli squarci sono stati creati dalla forza del mare che ha scavato creando un mulinello che alla fine ha buttato giù il paramento murario. “Siamo intervenuti praticamente subito – ha detto Salvetti – Opere a mare? Non sono di competenza del Comune ma del Demanio. Detto questo, sono indispensabili qui e al porticciolo di Antignano”.

