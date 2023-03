Terre d’acqua di Toscana, Fondazione Lem presenta il piano di sviluppo turistico per Livorno Capraia e Collesalvetti

Una veduta della Capraia realizzata dalla strada panoramica dell'isola

Il destination manager che ha realizzato il piano 2023-2026 per conto della Fondazione: "Oggi il turista non compra più qualcosa da vedere ma qualcosa da fare. Daremo vita a prodotti esperienziali e ad una comunicazione mirata e costante con l’organizzazione di un sistema-destinazione". Tramonti: "Passaggio epocale"

di Giulia Bellaveglia

“Terre d’acqua di Toscana”. È questo il brand del piano di sviluppo e marketing turistico destinato alle aree di Livorno, Capraia Isola e Collesalvetti messo in piedi grazie ad un’idea della Fondazione Lem. Uno strumento fondamentale per il rilancio turistico locale, capace di delineare le strategie di prodotto, le azioni mirate a lanciare l’immagine della destinazione per la stagione 2023 e a sviluppare la strategia di prodotto per il periodo 2023 – 2026, affidato alla FTourism & Marketing di Josep Ejarque. “Livorno – dice – non è ancora percepita come una vera e propria destinazione turistica, ma solo come una città di passaggio. Definire questo piano è fondamentale per rendere strutturale un fenomeno: quello che, durante la pandemia, ha permesso a Livorno di essere conosciuta a livello nazionale. Oggi il turista non compra più qualcosa da vedere ma qualcosa da fare. Grazie alla creazione di questo meccanismo daremo vita a prodotti esperienziali, oltre che ad una promozione e una comunicazione costanti e mirate con l’organizzazione di un sistema-destinazione”. “Il Lem ha come obiettivo – aggiunge il sindaco Luca Salvetti – la promozione del territorio. Per farlo a tutti gli effetti è però necessario il contributo di esperti del settore, proprio come in questo caso”. Accanto a loro ci sono anche il responsabile promozione e organizzazione eventi del Lem Adriano Tramonti e l’assessore al turismo Rocco Garufo che fa il punto sui numeri. “Nel 2022 – spiega – l’ambito turistico Livorno – Capraia – Collesalvetti ha superato le 500mila presenze. Non dobbiamo però fare l’errore di accogliere il dato come sufficiente, perché sappiamo bene che lo scenario turistico è in costante mutamento”. “Un passaggio epocale – afferma Tramonti – Ci siamo dati 9 mesi di lavoro per la scrittura del piano, in cui coinvolgeremo tutti gli operatori turistici locali”.

Condividi: