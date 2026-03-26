Terremoto di magnitudo 4.1 nel Pistoiese, a 69 km da Livorno

Immagine tratta dal sito Ingv.it

Tra le 10 città più vicine figura, a 69 km di distanza, Livorno. Il sisma è stato registrato dall'Ingv a nord di Pistoia a 52 km di profondità

Un terremoto di magnitudo 4.1 è stato registrato stamattina a circa 7 chilometri a nord di Pistoia. Il presidente Giani sui social: “Verifiche in corso”. Secondo i dati indicati dall’Ingv, il sisma si è verificato alle 9:40:30 ora italiana ad una profondità di 52 chilometri, un valore che lo colloca tra i terremoti di media profondità e che può influenzare la percezione del movimento anche a distanze maggiori dall’epicentro. Tra le 10 città con almeno 50.000 abitanti più vicine all’area dell’evento figura, a 69 km di distanza, Livorno.

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