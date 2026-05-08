Terremoto in Friuli, riconoscimento ai livornesi che prestarono aiuto

A cinquant’anni dal sisma del 6 maggio, il sindaco Salvetti ha consegnato pergamene commemorative ai cittadini, dipendenti comunali e volontari della Società Volontaria di Soccorso che portarono soccorso alle popolazioni friulane colpite dal terremoto

Ricorre in questi giorni il cinquantesimo anniversario del devastante terremoto in Friuli Venezia Giulia, avvenuto il 6 maggio 1976.

Da ogni regione e città italiana partirono soccorsi in aiuto delle popolazioni friulane. Da Livorno, si legge in un comunicato stampa, partirono dipendenti del Comune, di Aamps, di Amag (oggi Asa) e volontari della Società Volontaria di Soccorso. Per ricordare questa partenza dalla nostra città, stamattina il sindaco Luca Salvetti ha ricevuto nella Sala delle Cerimonie chi ha portato i soccorsi, a cui ha donato una pergamena in ricordo del lavoro svolto a favore della popolazione friulana. Alcune di queste persone sono scomparse, per questo la pergamena è stata ritirata da un familiare. Nella ricerca di chi partì da Livorno, conclude la nota stampa, non è stato possibile reperire proprio tutti i nominativi.

ASA (ex AMAG)

Ballini Sauro, Barrocu Claudio, Bonsignori Dante, Butori Roberto, Menicagli Luciano, Ramacciotti Aldo, Rossi Bruno, Torracchi Franco, Tozzi Mario.

Società Volontaria di Soccorso

Pucci Bruno, Danero Franco, Nocchi Alfredo, De Simoni Gino, Basciello Raffaele, Avanzoni Ferdinando, Mantovani Giancarlo, Scardigli Alberto, Benifei Maurizio, Scotto Patrizio, Fatarella Dino.

Comune di Livorno

Ceccarini Bruno, Fiorini Mario, Lazzerini Roberto, Michelucci Vinicio.

AAMPS

Morgantini Franco.

Condividi:

Riproduzione riservata ©