Terzo posto europeo per Marco

Nella foto il pesce presentato nella categoria opera artistica

Il 58enne livornese cede il trono di campione europeo ma saluta gli European Land Art Festival & Rock Stacking Championships con un risultato comunque gratificante

Un italiano terzo classificato: il “nostro” Marco Quercioli. Il 58enne livornese cede il trono di campione europeo agli European Land Art Festival & Rock Stacking Championships 2025 di Dunbar, in Scozia, ma saluta comunque con un risultato gratificante. Un risultato, conseguito tra sabato 19 e domenica 20 luglio, frutto di due secondi posti: nella categoria archi in quantità e opera artistica (il pesce nella foto). E un terzo posto nella categoria a tempo: 2 minuti, 7 pietre. La somma dei tre punteggi lo ha portato alla conquista della medaglia di bronzo. “Rientrerò in Italia domani (22 luglio, ndr), ora mi godo questa meravigliosa località”. Inoltre potrà ugualmente sorridere perché rimane imbattuto a livello mondiale nella categoria impilamento per quantità: al mondiale di marzo in Texas l’attuale record mondiale di 49 pietre non è stato superato e quindi è e resta di Marco.

