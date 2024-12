Terzo sms in due mesi: “Mamma sono io ho perso il telefono”

Anche stavolta l'attenta lettrice ha inviato a QuiLivorno.it lo screenshot invitando tutti a stare in guardia. Terzo tentativo in due mesi di truffa con lo smishing

“Mamma sono io ho perso il telefono è un nuovo numero lo puoi salvare e scrivermi su whatsapp?”. Stavolta la nostra lettrice ha ricevuto questo sms. Cambia, anche se di poco, la frase ma il succo è sempre lo stesso con il presunto figlio che perde il telefono e chiede alla mamma di salvarsi il nuovo numero. Si tratta del tentativo di truffa dello smishing e chi la mette in atto gioca sull’emotività per cercare di spillare soldi alla vittima. Anche stavolta l’attenta lettrice ha inviato a QuiLivorno.it lo screenshot ricordando che questo è il terzo sms nel giro di due mesi. Il 15 ottobre il primo, ieri 13 dicembre il terzo. Il consiglio, anche se può sembrare scontato, è quello di non rispondere istintivamente e di contattare il cellulare del figlio.

