Testa di animale in un sacco abbandonato in via Carraia

La scoperta è stata fatta da alcuni residenti la mattina del 29 giugno. Indagini in corso della polizia municipale. Sul posto anche Avr

Ci sarebbe la testa di un animale in un sacco della spazzatura trovato sul pratino di via Carraia (nella foto) nel quartiere Venezia. La scoperta è stata fatta da alcuni residenti la mattina del 29 giugno. Indagini in corso della polizia municipale. Sul posto anche Avr.

“La testa era molto grossa, con le corna, ed era vicino al cestino che si trova nel pratino di fronte a noi”, raccontano dallo studio di progettazione in via Carraia.

