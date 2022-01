Testa di cinghiale mozzata ritrovata al Castellaccio

Il reperto è stato abbandonato sopra un muro vicino ad un grande serbatoio di cemento per l'acqua. Poco distante, in mezzo alla bassa vegetazione, parti della pelliccia dell'animale. Evidentemente ucciso e poi scuoiato da mani esperte

Mediagallery

Macabra scoperta, lungo la strada del Castellaccio, fatta da alcuni escursionisti. A pochi metri dalla strada che dall’Aurelia porta verso il Castellaccio (via per Quercianella) è stata rinvenuta la testa mozzata di un cinghiale (che vi proponiamo in pagina in versione “pixellata” per non urtare la sensibilità di chi legge).

Il reperto è stato abbandonato sopra un muro vicino ad un grande serbatoio di cemento per l’acqua. Poco distante, in mezzo alla bassa vegetazione, parti della pelliccia dell’animale. Evidentemente ucciso e poi scuoiato da mani esperte. Tutto lascia infatti pensare che si tratti di opera di bracconieri, visto che la zona è facilmente raggiungibile anche in auto, praticamente quasi sulla strada ma in una posizione nascosta.