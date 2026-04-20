The 50 Italia, c’è anche la livornese Eva Giusti nel cast

Eva Giusti, immagine tratta da Witty Tv durante il video di presentazione a Temptation Island nel 2025

La giovane livornese, appassionata di fitness e molto attiva sui social, già nota al pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island nel 2025, è tra i 50 concorrenti del nuovo reality su Prime Video. Il montepremi finale andrà ad un follower

“The 50 Italia”, disponibile su Prime Video, è un reality game che riunisce 50 concorrenti tra influencer, creator e volti televisivi, chiamati a convivere in una location isolata e a sfidarsi in prove di diverso tipo. Tra i partecipanti c’è anche la livornese Eva Giusti, già nota al pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island nel 2025, dove si è fatta notare come una delle tentatrici più discusse. Originaria di Livorno, Eva è appassionata di fitness e molto attiva sui social. Le sfide, che possono essere fisiche, mentali o strategiche, mettono alla prova non solo le capacità individuali ma anche la gestione delle relazioni: alleanze e rivalità diventano infatti elementi chiave per restare in gioco. Al termine delle prove sono previste eliminazioni progressive, che riducono via via il numero dei partecipanti fino alla fase finale. La vera particolarità del programma è però il ruolo del pubblico: il montepremi finale, pari a circa 50.000 euro, non viene vinto dal concorrente, ma da uno spettatore che ha scelto e sostenuto il vincitore. “The 50 Italia” si distingue così per un meccanismo che unisce reality e game show, trasformando gli spettatori in parte attiva del gioco.

Nel cast figurano, tra gli altri, Helena Prestes, Floriana Secondi, Edoardo Tavassi, Francesca Cipriani, Francesco Chiofalo, Mila Suarez, Paola Caruso, Shaila Gatta, Valerio Scanu, Drusilla Gucci, Clizia De Rossi, Federico Fashion Style, Lucrezia Borlini, Nozzolino, Eva Giusti, Simone Dell’Agnello, La Giss, Tony Renda, Jenny Guardiano, Alessia Pascarella, Maika Randazzo, Antonella Elia, Matteo Diamante, Khady Gueye, Paolo Noise, Antonella Mosetti, Eva Grimaldi, Imma Battaglia, Giancarlo Danto, Claudia Dorelfi, Il Defe, Giorgio Ramondetta, Giulia Scarano, Twins Porta, Federico Fusca, LaCindina, Lucky John, Aurora Baruto, Gianmarco Zagato, Nicole Pallado, Giulia Sara Salemi, Valerio Mazzei, Sespo, Il Musazzi, Panda Boi, Jhonatan Mujica, Merisiel Irum, Alex Caniggia, Giorgia Yin e Max Felicitas.

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