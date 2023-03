The Roots of the Sea, Asa presenta l’innovativo progetto di riforestazione della Posidonia

Un fermo immagine tratto dal video-documentario “The Roots of the Sea” realizzato dal regista Simone Ducci (Tourism in Tuscany)

Asa in sinergia con Acquario di Livorno, Università di Pisa, Ispra, Università di Siena e l’azienda tessile di alta moda Coatyarn ha studiato e realizzato una rete completamente biodegradabile utile alla riforestazione sul fondo del mare all'Elba. Il presidente Taddia: "Questo progetto prova concreta di quanto la nostra società guardi alla salvaguardia ambientale". Il sindaco: "La nostra città si conferma civiltà del mare"

di Giulia Bellaveglia

The Roots of the Sea, ovvero un intenso documentario sulla progettazione e realizzazione di impianti di riforestazione ecosostenibile di praterie di Posidonia oceanica (una delle maggiori fonti di ossigeno del pianeta). Il video, presentato il 29 marzo all’Acquario di Livorno, ripercorre quanto fatto su questo tema da Asa in sinergia con Acquario di Livorno, Università di Pisa, Ispra, Università di Siena e l’azienda tessile di alta moda Coatyarn. “La nostra città – spiega il sindaco Luca Salvetti – si conferma civiltà del mare, ricca di esperienze, di aziende e centri di grande valore che lavorano per il benessere di ognuno di noi e la salvaguardia ambientale e marina”. A motivare il progetto in corso, un fenomeno preciso: negli ultimi 50 anni le praterie di Posidonia hanno subito un forte arretramento a causa della pressione antropica rappresentata dalle attività umane: principalmente pesca e ormeggi delle barche. Nel corso dell’attività di ricerca, Asa ha quindi ideato e realizzato una rete (con il tessuto prodotto dalla Coatyarn) completamente biodegradabile, utile alla riforestazione delle talee di Posidonia oceanica sul fondo del mare dell’Isola d’Elba, in corrispondenza della posa delle condotte di carico e restituzione del dissalatore a osmosi inversa di Lido di Capoliveri.

Con questo processo biochimico la Posidonia, terminata la sua funzione di trattenimento delle talee, diventa nutrimento per funghi e batteri naturalmente presenti sui fondali marini. “Questo progetto – aggiunge il presidente del Consiglio di gestione Asa Stefano Taddia – rappresenta la prova concreta di come la nostra società intenda porre al centro della struttura del dissalatore di Capoliveri la salvaguardia ambientale. La dissalazione non è una soluzione risolutiva per garantire un ciclo idrico virtuoso al punto tale che da anni investiamo e lavoriamo sul fronte del risparmio, del riuso e dell’utilizzo efficiente dell’acqua. Allo stesso tempo, tuttavia, è opportuno sfruttare al meglio quanto la moderna tecnologia offre per prevedere nella gestione integrata del ciclo idrico anche tale componente, così come avviene già in altre realtà del territorio”. “La nostra partecipazione – fa sapere la direttrice dell’Acquario Patrizia Leardini – a questa importante iniziativa scientifica risponde all’impegno che da sempre Costa Edutainment, società che gestisce la struttura, pone a Livorno e nelle altre strutture del territorio nazionale sui temi della ricerca e della conservazione. In questo specifico progetto, siamo felici di poter mettere a disposizione le nostre competenze e strutture per contribuire alla realizzazione di un percorso che già ha ottenuto risultati e che speriamo possa portarne altri concreti in futuro”. Oggi, grazie ad Asa, è così disponibile per tutti gli interventi di ripristino e ricucitura sui fondali marini, un modello applicativo e un materiale altamente innovativo e performante da tenere presente ogniqualvolta sia necessario intervenire sul fondo del mare. Ad esempio nelle operazioni di posa di cavi e condotte sottomarine.

Condividi: