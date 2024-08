“Ti aspettiamo in campo Cicce, siamo tutti con te!”

Dopo lo striscione appeso nel pomeriggio “Forza Cicce! Combatti” (centinaia i cuori in poche ore al post della foto dello striscione pubblicata sulla nostra pagina Fb), dalla propria pagina Fb la società di rugby nella quale gioca il 17enne ha voluto scrivere questo messaggio: “In questo momento di apprensione tutto il nostro club è vicino alla famiglia del nostro atleta che in queste ore sta combattendo una delle partite più difficili per tornare in campo a rincorrere la palla ovale insieme ai suoi compagni. Siamo sicuri che ‘Cicce’ darà il massimo anche in questa dura battaglia. Forza combatti!!! Siamo tutti con te! Ti aspettiamo”.

