Tolti i cassonetti stradali in via del Molo Mediceo

Via del Molo Mediceo senza i cassonetti

Passa al Comune l’organizzazione del servizio di raccolta rifiuti nelle strade demaniali in ambito portuale. Il ritiro dei cassonetti sarà al più presto portato a termine anche nelle altre vie dell’area demaniale portuale in modo da poter attivare la raccolta porta a porta da venerdì 1 agosto. L'assessora Cepparello: "Nell’area del Molo Mediceo i cassonetti sono stati teatro di notevoli abbandoni negli ultimi mesi"

Il Comune di Livorno ha assunto a sé, si legge in un comunicato stampa del 30 luglio, il servizio di raccolta rifiuti per tutte le utenze ubicate nelle strade demaniali in ambito portuale. Ciò a seguito della pronuncia del 29 maggio scorso con la quale è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale contro il Comune di Livorno, per lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti nelle strade demaniali. Dopo l’accoglimento del ricorso dell’Autorità Portuale, Comune ed Aamps hanno provveduto ad organizzare una raccolta di tipo domiciliare, in analogia al resto del territorio cittadino, portando a termine il censimento delle utenze e la consegna dei contenitori dedicati alla raccolta. Si tratta per lo più di utenze artigianali e commerciali e di attività di ristorazione che occupano edifici demaniali in concessione. È stata quindi avviata la rimozione dei cassonetti stradali, a partire da via del Molo Mediceo. Il ritiro dei cassonetti sarà al più presto portato a termine anche nelle altre vie dell’area demaniale portuale, in modo da poter attivare la raccolta in modalità porta a porta da venerdì 1 agosto. “In particolare nell’area del Molo Mediceo – commenta l’assessora alla gestione dei rifiuti e alla cura degli spazi pubblici Giovanna Cepparello – questi cassonetti sono stati teatro di notevoli abbandoni negli ultimi mesi e quindi riteniamo che la possibilità di passare ad un servizio domiciliare possa rappresentare un passo avanti importante anche per migliorare la raccolta differenziata”.

Questo l’elenco delle strade interessate: calata Pisa, calata Punto Franco, calata Sgarallino, calata Siena, darsena Ammiraglio Inghirami, darsena Toscana, piazza del Mercatino, piazza del Portuale, piazza della Sanità, piazzale dei Marmi, scali della Darsena, spianata del Molo Mediceo, varco Valessini, varco Zara, via Alfredo Cappellini, via Andrea Costa, via dei Navicelli, via del Molo Mediceo, via delle Crociere, via Labrone, via Leonardo da Vinci, via Luigi Galvani, via Michelangelo, via Pisa, via Raffaello, via Tintoretto, via Tiziano, viale Mogadiscio.

