Tommaso è campione europeo di golf

Attuale numero 9 del ranking mondiale World Ranking for Golfers with Disability e ct della nazionale paralimpica maschile e femminile, Tommaso Perrino è al settimo cielo per la vittoria olandese: "Ho giocato uno dei miei migliori golf della vita. Sono orgoglioso di aver contribuito ad arricchire il medagliere italiano"

Sul percorso del Dutch Golf Club (par 71), ad est di Rotterdam in Olanda, in occasione della gara organizzata dall’EGA in collaborazione EDGA (European Disabled Golf Association) e la Federazione olandese, il livornese Tommaso Perrino, attuale commissario tecnico della nazionale paralimpica maschile e femminile, grazie ad un secondo round in 67, ha raggiunto la vetta della classifica poi controllando abilmente la situazione con un 71 nel round finale. Attuale numero 9 del ranking mondiale World Ranking for Golfers with Disability (WR4GC) che classifica i migliori golfisti disabili, Tommaso è al settimo cielo per la vittoria olandese. “La gara ad Rotterdam rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dell’anno. Partecipano giocatori da tutto il mondo e mai un italiano si era aggiudicato prima l’ambito trofeo – ha dichiarato il livornese con a fianco il brand skin4passion fin dagli albori della sua attività agonistica -. Dopo una prima giornata di gara non facile, ho recuperato nel 2° round forza fisica, concentrazione e convinzione, così da riprendere i miei avversari e guadagnare la prima posizione. Ho veramente giocato uno dei miei migliori golf della vita. Sono orgoglioso di aver contribuito ad arricchire il medagliere italiano e ringrazio i miei sponsor per il continuo sostegno”.

