Tommaso, prima volta da deejay a 7 anni

Il giovanissimo livornese sarà alla consolle per il 1° Trofeo Piccolo Pescatore al Moletto di Ardenza. Mamma Valentina: "Conta i giorni, non vede l'ora. Ad un anno a Babbo Natale ha chiesto una prolunga. Quella di sabato sarà una giornata di puro divertimento per lui. Un domani vedremo cosa vorrà fare"

“E’ contentissimo, conta i giorni che mancano all’appuntamento”. A parlare è Valentina, che ringraziamo per la disponibilità, mamma di Tommaso che a 7 anni e mezzo si esibirà per la prima volta come deejay al 1° Trofeo Piccolo Pescatore in programma al Moletto di Ardenza sabato 13 settembre. Per Tommaso quella per la musica è una passione praticamente innata. Basti pensare che all’età di un anno ha chiesto a Babbo Natale una prolunga e che i suoi negozi preferiti sono quelli di elettronica. “Non so più nemmeno io quante schuko ci sono in casa” scherza ma non troppo la madre. Con il tempo l’attrezzatura da deejay è cresciuta e oggi nella sua cameretta ci sono casse, mixer, microfoni, un computer, cuffie, spara fumo, spara bolle e borse con le quali portare fuori tutto quanto. “In pratica i suoi giocattoli sono questi, non ne ha altri – prosegue la madre – Quando si presenta l’occasione che può essere il Natale, il giorno del compleanno, la fine della scuola a lui piace chiedere in regalo queste cose”. E’ stato uno dei soci del Circolo, che conosceva la bravura di Tommi, a telefonare alla famiglia proponendo l’idea. “Ha detto subito di sì, poi ha aggiunto: mamma sono proprio fortunato. Sia noi genitori che sua sorella Noemi di 11 anni siamo felici. Sabato sarà una giornata di puro divertimento per lui. Essendo piccolo è alle prime armi e non sa ancora mixare, ma metterà le musiche dal computer con tutta la sua attrezzatura. Un domani vedremo cosa vorrà fare”.

