Tommaso sesto ai mondiali U20 con la staffetta 4×400 mista

È stato il livornese Tommaso Boninti a portare il testimone della 4x400 mista azzurra al traguardo ai Mondiali U20 di atletica a Nairobi

di Chiara Montesano

Mediagallery In gara domani mattina anche Rachele Mori, sarà possibile seguirla su RaiSport+HD

Sono in corso a Nairobi, Kenya, i Campionati del Mondo U20 di atletica. Ottima conclusione di questa trasferta iridata per l’atleta dell’Atletica Livorno Tommaso Boninti che ha corso la finale della 4×400 mista, nuova disciplina presente anche alle Olimpiadi che vede schierati due atleti e due atlete, piazzandosi al sesto posto (foto Colombo/FIDAL). È stato proprio Boninti a portare il testimone al traguardo correndo in ultima frazione e chiudendo in 3:24.26, battagliando fino all’ultimo per la quinta piazza. In staffetta con lui anche Stefano Grendene, Alexandra Almici e Alessandra Iezzi. Il 20 agosto in gara la seconda livornese presente alla manifestazione, Rachele Mori. Sarà impegnata nelle qualifiche del lancio del martello alle 8,10 italiane. Sarà possibile seguire la gara su RaiSport+HD.