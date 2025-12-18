“Tommaso vieni a Livorno ti offro un 5e5, però chiamala torta”

Giuliano di Gagarin: "Sarebbe un onore se venisse a trovarmi, dico sul serio, per me è un imprenditore in gamba". Intanto stamattina insieme a Massimiliano di Speedy Pizza ha risposto con un video alla Schiacciata Pisa proposta da All'Antico Vinaio

“Se venisse a trovarmi sarebbe un onore per me. Dico sul serio. Penso sia un ragazzo e un imprenditore in gamba, altrimenti non sarebbe riuscito a fare quello che ha fatto. Il video? Una goliardata. Spero passi questo messaggio”. A parlare è Giuliano, titolare di Gagarin, che stamattina insieme a Massimiliano, titolare di Speedy Pizza, ha pubblicato un video per “rispondere” alla Schiacciata Pisa che Tommaso Mazzanti, titolare di All’Antico Vinaio, il 17 dicembre ha lanciato con un video durante il quale la prepara con la torta di ceci. “E’ stato Massi a chiamarmi stamattina proponendomi questa idea. Nel video ricordiamo a Tommaso che non si chiama cecina ma torta. E poi che al massimo, secondo noi, si possono aggiungere melanzane e un po’ di pepe”. E Giuliano conclude con l’invito: “Gli offrirei volentieri un 5e5, anche due, basta che non lo stravolga. Tommaso ti aspetto a Livorno”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©