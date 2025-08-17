Tonni al largo del Boccale
Immagine tratta dai video realizzati da Francesco Luongo che ringraziamo per la disponibilità
Francesco Luongo li ha filmati dal Boccale: "Hanno iniziato a saltare, saranno stati a circa 200 metri dalla costa. E' stato uno spettacolo"
“Hanno iniziato a saltare, saranno stati a circa 200 metri dalla costa”. A parlare è Francesco Luongo che oggi, poco prima del tramonto, si trovava al Boccale quando all’improvviso ha notato alcuni tonni al largo. In un attimo ha preso lo smartphone e ha iniziato a riprenderli tra mille esclamazioni di gioia e stupore: “Saranno state le 19.45. Saltavano e hanno continuato a saltare per una ventina di minuti spostandosi piano piano verso sud. È stato uno spettacolo”. Ringraziamo Francesco per i due video che potete vedere qui sotto.
