Torna ad Antignano per cercare il portafoglio rubato e trova tre zaini, portafogli e chiavi nascoste nei cespugli

La foto degli oggetti ritrovati da Massimo ad Antignano prima della consegna alla polizia

Bravo Massimo che si è attivato consegnando tutto alla polizia così che chi riconoscesse uno zaino, un portafogli o soprattutto quelle chiavi possa eventualmente verificarne la proprietà. L'uomo, derubato mentre dormiva ai giardinetti, era tornato sul posto per cercare i suoi oggetti e ha fatto una scoperta inattesa

Era tornato allo Scoglio della Ballerina, ad Antignano, con una speranza molto semplice: riuscire a ritrovare almeno il portafogli che gli era stato rubato qualche giorno prima. Invece, tra i cespugli dei giardinetti, Massimo ha trovato qualcosa di decisamente più consistente. Una scoperta arrivata pochi giorni dopo il furto subito dallo stesso Massimo, che ringraziamo per la disponibilità, e dalla moglie. La coppia, arrivata da Firenze e abituale frequentatrice di Livorno, domenica 20 settembre si era fermata ai giardinetti della Spiaggia della Ballerina per riposarsi dopo il bagno. I due si erano addormentati e, al risveglio, avevano trovato lo zainetto spostato di circa un metro e mezzo e senza l’iPhone 16, i documenti, le carte e il bancomat. Oggi 23 settembre ha deciso quindi di tornare proprio in quel punto, guardando con attenzione tra le frasche nella speranza di recuperare qualcosa. Il suo portafogli non è saltato fuori, ma la ricerca ha portato a un ritrovamento decisamente particolare. “Non ho trovato il mio portafogli, ma in compenso ho trovato tre zaini, tre portafogli, chiavi di macchina, chiavi di casa, tessere varie… è un supermarket praticamente”, racconta con una punta di incredulità. Alcuni oggetti sembrano essere vecchi, come alcune tessere dei supermercati, ma tra quelli recuperati ci sono anche chiavi di un’automobile, che potrebbero essere ancora utili al legittimo proprietario, oltre a caricatori e altri effetti personali. I portafogli, invece, erano sostanzialmente vuoti. Il ritrovamento potrebbe però permettere ai proprietari di recuperare almeno una parte degli effetti personali abbandonati tra la vegetazione. Massimo si è quindi attivato consegnando gli oggetti alla polizia così che chi riconoscesse uno zaino, un portafogli o soprattutto quelle chiavi possa eventualmente verificarne la proprietà.

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