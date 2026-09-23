Torna ad Antignano per cercare il portafoglio e trova della possibile refurtiva nei cespugli

La foto degli oggetti ritrovati da Massimo ad Antignano prima della consegna alla polizia

Bravo Massimo che si è attivato consegnando tutto alla polizia. L'uomo, derubato mentre dormiva ai giardinetti, era tornato sul posto per cercare i suoi oggetti e ha fatto una scoperta inattesa

Era tornato allo Scoglio della Ballerina, ad Antignano, con una speranza molto semplice: riuscire a ritrovare almeno il portafogli che gli era stato rubato qualche giorno prima insieme all’iPhone 16. Invece, tra i cespugli dei giardinetti, Massimo ha trovato qualcosa di decisamente più consistente. La coppia, arrivata da Firenze e abituale frequentatrice di Livorno, domenica 20 settembre si era fermata ai giardinetti della Spiaggia della Ballerina per riposarsi dopo il bagno. I due si erano addormentati nei giardinetti e, al risveglio, avevano trovato lo zainetto spostato di circa un metro e mezzo e senza l’iPhone 16, i documenti, le carte e il bancomat. Oggi 23 settembre Massimo ha deciso quindi di tornare proprio in quel punto, guardando con attenzione tra le frasche nella speranza di recuperare qualcosa. Il suo portafogli non è saltato fuori, ma la ricerca ha portato a un ritrovamento decisamente particolare. “Non ho trovato il mio portafogli, ma in compenso ho trovato tre zaini, tre portafogli, chiavi di macchina, chiavi di casa, tessere varie… ”, racconta con una punta di incredulità. Alcuni oggetti sembrano essere vecchi, come alcune tessere dei supermercati, ma tra quelli recuperati ci sono per esempio anche le chiavi di un’automobile, che potrebbero essere ancora utili al legittimo proprietario, oltre a caricatori e indumenti. I portafogli, invece, erano sostanzialmente vuoti. Massimo si è quindi attivato consegnando gli oggetti alla polizia così che chi riconoscesse uno zaino, un portafogli o soprattutto quelle chiavi possa eventualmente verificarne la proprietà.

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