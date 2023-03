Torna il Centro Mobile Ambientale. Sabato appuntamento a Montenero

Primo appuntamento in programma sabato 11 marzo 2023, dalle 8.30 alle 12.30, in via di Montenero nel parcheggio per auto prossimo al cimitero

Primo appuntamento dell’anno del tour organizzato da Aamps e dall’ufficio Ambiente del Comune di Livorno per favorire ulteriormente le utenze domestiche nel corretto conferimento di molte tipologie di rifiuti.

Alla piattaforma ecologica i cittadini potranno portare gratuitamente le seguenti tipologie di rifiuti: ingombranti, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, TV e monitor, elettronica di consumo (es. smartphone, tablet, PC, aspirapolveri, asciugacapelli, ventilatori), lampadine a basso consumo, neon, lampade fluorescenti, lampade al LED, toner, cartucce per stampanti, bombolette spray, pile, etc.

Aamps ricorda che per smaltire i rifiuti ingombranti e i RAEE ci si può avvalere anche dei Centri di raccolta in via degli Arrotini 49 (orario di apertura: 8.00 – 12.00; 13.00 – 19.00, dal lunedì al sabato) e in via Cattaneo 81 (orario di apertura: 8.00 -12.00; 13.00 – 17.00, dal lunedì al sabato) oppure si può prenotare il ritiro gratuito a domicilio con una semplice telefonata al call center aziendale (numero verde 800.031.266).

Ecco l’elenco completo dei 20 appuntamenti previsti nel 2023 con orario di apertura 8.30 – 12.30:

-sabato 11/03: Via di Montenero (parcheggio auto cimitero)

-sabato 25/03: Piazza Borrani

-sabato 8/04: Via Caduti dei lager nazisti

-sabato 22/04: Piazza Barontini

-sabato 13/05: Via Pier della Francesca

-sabato 27/05: Via della Stazione

-sabato 10/06: Piazza Europa

-sabato 24/06: Via della Cinta Esterna (a fianco della ex stazione)

-sabato 01/07: Via Salvestri angolo Via Ulvi Liegi

-sabato 8/07: Piazza dei Legnami

-sabato 9/09: Via Stenone

-sabato 16/09: Via Costanza

-sabato 23/09: Via Fratelli Gigli

-sabato 14/10: Via Campania

-sabato 28/10: Via Vittorio Orlando

-sabato 04/11: Via S. Jacopo angolo Viale Italia

-sabato 11/11: Via Pannocchia angolo Via Fontana

-sabato 25/11: Piazza Gavi

-sabato 02/12: Piazza del Cisternone

-sabato 16/12: Piazza Barriera Garibaldi

