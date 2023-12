Torna il tuffo “unico” di Capodanno ai Tre Ponti: i due gruppi si riuniscono

Una foto del tuffo di Capodanno ai Tre Ponti del 2019

Ritrovo intorno alle 11,30 per poi tuffarsi in mare verso le 12. Obiettivo? Essere il tuffo di capodanno più numeroso d'Italia. E se tutto va come deve andare dovremmo vedere anche il sindaco Salvetti che aveva sempre promesso di bagnarsi se i due gruppi si fossero riuniti...

Quello che tutti si auspicavano è verità. Gli Amici del Gabbiano e gli Amici del Mare torneranno a tuffarsi insieme entrando in acqua dalla spiaggetta dei Tre Ponti. Già da tempo si parlava di una possibile reunion tra i due collettivi di tuffatori invernali e finalmente ecco qua l’ufficialità che arriva a poche ore dal tuffo di Capodanno. C’è chi se lo sarebbe ormai aspettato per il primo giorno del 2025 ma l’ufficialità è proprio di queste ultime ore, arrivata alla redazione di QuiLivorno.it tramite Roberto Onorati: il tuffo si farà tutti insieme.

Ritrovo intorno alle 11,30 per poi tuffarsi in mare verso le 12. Obiettivo? Essere il tuffo di capodanno più numeroso d’Italia. E se tutto va come deve andare dovremmo vedere anche il sindaco Salvetti che aveva sempre promesso di bagnarsi se i due gruppi si fossero riuniti…

Ci sarà anche chi si tufferà, come a Natale, alla Striscia al moletto S. Jacopo, chi lo farà sfruttando gli scogli del Romito (se il mare lo consentirà) e chi lo farà invece alla spiaggetta dell’Accademia.

Condividi:

Riproduzione riservata ©