Torna la festa dello sport Articolo 33 alla Terrazza Mascagni

Organizzata da Confsport Confcommercio, la seconda edizione dell'evento di promozione della cultura, salute e attività sportiva si svolgerà il 20, 21 e 22 settembre

di Sofia Mignoni

Organizzata da Confsport Confcommercio, torna a fine estate la seconda edizione di Articolo 33. Dopo il successo della prima edizione dal 15 al 17 settembre 2023 in Terrazza Mascagni, quest’anno l’evento di promozione della cultura e dell’attività sportiva si svolgerà sempre nella splendida location davanti al mare il 20, 21 e 22 settembre. “Siamo veramente emozionati -ha esordito Damiano Bani, presidente di Confsport, durante la conferenza stampa all’acquario – voglio fare un ringraziamento speciale alle cinquanta attività sportive che l’anno scorso hanno reso la prima edizione speciale. Quest’anno coinvolgeremo anche agli istituti scolastici: venerdì 20 settembre moltissimi studenti, circa 500, potranno partecipare a numerose attività sportive. La nostra missione è quella di promuovere lo sport anche in termini di sostenibilità sociale e qualità”. La prima edizione è riuscita a coinvolgere più di 10.000 persone. “Aumentare la pratica sportiva, questa è la nostra missione e interrogandoci su come fare abbiamo subito pensato alle scuole”. “L’idea del logo, il discobolo di Milone con in mano uno smartphone, è stata una scelta molto forte – spiega Gabriele Bonadio, avvocato ed esperto in campo digitale – oggi spesso la tecnologia sostituisce l’attività fisica quando invece dovrebbe servire all’essere umano per aumentare le proprie abilità come un valore aggiunto”. “Prima di tutto ringrazio Confcommercio per questa seconda iniziativa – afferma Gianni Giannone, il presidente provinciale del Coni – un’iniziativa molto importante per il mondo dello sport. La sua importanza è doppia: in primo luogo, consente a tantissimi giovani di conoscere lo sport; in secondo luogo sarà l’occasione per far conoscere a tutti un altro aspetto dello sport quello dell’integrazione sociale. Concludo osservando che la data scelta per l’evento è “eccezionale”, essendo successiva alle Olimpiadi di Parigi”. “Ci fu detto che era impossibile fare in modo che venisse riconosciuto il diritto allo sport – dice Fabio Pagliara, presidente della Fondazione Sport City – ma noi abbiamo fatto squadra proprio come nello sport siamo arrivati in pochissimo tempo ad avere un diritto riconosciuto, è l’Articolo 33 della Costituzione a garantirlo. Oggi lo sport è un diritto di tutti e per tutti”. “Venerdì 20 gli istituti comprensivi potranno provare le attività sportive – aggiunge Ilaria Chirici, referente degli istituti scolastici della provincia di Livorno – il giorno successivo, il 21, sarà il turno delle scuole secondarie”. “Ringrazio il gruppo di Confsport, composto da anime e cervelli pensanti – conclude Francesca Marcucci, presidente provinciale di Confcommercio Livorno – lo sviluppo e il miglioramento delle attività commerciali e delle imprese è il nostro obiettivo. Sono contenta che si sia creata questa collaborazione. Investire sulla nostra salute facendo sport significa fare del bene al nostro Paese”.

