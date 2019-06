Tornano i cinema all’aperto. Scarica la guida estiva

Clicca sui link ai pdf in fondo all'articolo per scaricare e conservare i programmi delle arene estive dei mesi di giugno e luglio

Mediagallery

Torna l’estate e inevitabilmente tornano i cinema all’aperto ad allietare le serate dei livornesi. Le tre arene scaldano i motori: Fabbricotti, Ardenza e La Meta sono pronte ad accogliere gli amanti del cinema e dei sogni proiettati sul grande schermo (clicca sul link in fondo all’articolo per consultare la programmazione di giugno-luglio dei tre cinema).

Ecco quindi la prima parte dei programmi: quella relativa ai mesi di giugno e luglio. Il primo cinema estivo ad aprire i battenti è quello d’Ardenza quando giovedì 20 giugno proietterà “Dolor Y Gloria” di Pedro Almodovar con Antonio Banderas e Penelope Cruz. Il giorno seguente tendoni alzati all’arena Fabbricotti quando, venerdì 21 giugno, sarà in programmazione il film “Il Corriere -The Mule” di Clint Eastwood.

Qualche giorno di attesa in più per La Meta di via dei Pensieri che inizierà la programmazione giovedì 27 giugno con la pellicola italiana del registra di casa nostra Virzì “Notti Magiche” con Ornella Muti e Giancarlo Giannini.

A noi di Quilivorno.it non resta che augurare a tutti i voi lettori buona visione e consigliarvi di scaricare e conservare la programmazione in vista di questa estate fatta di film… all’aperto.