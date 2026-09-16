Tornano pienamente fruibili tutte le aree del parco della Gherardesca

Le ulteriori verifiche hanno evidenziato criticità insanabili su un pittosporo, un platano e un tiglio. Gli altri alberi saranno sottoposti a interventi di potatura manutentiva a partire da novembre

A seguito delle ulteriori indagini disposte dalla Provincia, l’agronomo incaricato ha effettuato una serie di accertamenti tramite tomografia sulle piante che, nella prima valutazione tecnica delle condizioni fitostatiche, avevano evidenziato alcune criticità. Nella prima fase erano stati censiti 123 alberi, 40 dei quali presentavano problematiche come carie, cavità e fessure. Gli approfondimenti tomografici hanno confermato la presenza di condizioni non risolvibili su tre piante: un pittosporo, un platano e un tiglio, che sono già stati abbattuti. Per gli altri alberi sottoposti a verifica, invece, le condizioni sono risultate trattabili attraverso normali interventi di potatura manutentiva. I lavori saranno eseguiti a partire da novembre, quando il ciclo vegetativo stagionale consentirà di procedere con questo tipo di interventi. Il complesso delle operazioni, sia di abbattimento sia di manutenzione, è finalizzato non solo alla messa in sicurezza dell’area, ma anche alla tutela della salute e della stabilità degli altri alberi presenti nel parco. Con la rimozione delle piante malate è stato superato il rischio di cedimenti o cadute, consentendo di restituire la piena fruizione di tutte le aree. Restano comunque possibili restrizioni temporanee per motivi di sicurezza in caso di allerta meteo con previsione di forte vento. Gli interventi sono stati eseguiti seguendo l’iter autorizzativo previsto, coinvolgendo la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, il Servizio fitosanitario regionale della Toscana e gli uffici competenti del Comune di Livorno.

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