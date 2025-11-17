Tornata elettorale da record: rinnovato il Consiglio dei Geometri di Livorno

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Livorno ha concluso la tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo, registrando un’affluenza eccezionale portando al voto 266 geometri iscritti all’albo. Ecco il nuovo consiglio direttivo

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Livorno ha concluso la tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo, registrando un’affluenza eccezionale. Si sono recati alle urne 266 geometri iscritti all’albo, incrementando la percentuale di affluenza di circa il 60% rispetto alla precedente tornata, consentendo l’elezione diretta dei nove membri al primo turno.

Il nuovo Consiglio, caratterizzato da un significativo rinnovamento generazionale e da una maggiore rappresentanza territoriale della provincia, nel giorno del suo insediamento – 10 novembre – ha proceduto all’elezione del presidente Luca Lorenzi (35 anni, Cecina). Al suo fianco sono stati nominati Matteo Precerutti (39 anni, Livorno) segretario e Sebastian Vasile (39 anni, Livorno) tesoriere.

Sull’onda positiva di questa ritrovata partecipazione degli iscritti, il Consiglio eletto lavorerà per assolvere con rigoroso impegno tutti i compiti istituzionali previsti dall’ordinamento oltre che per avvicinare ulteriormente i geometri alla vita di Collegio.

Completano il nuovo Consiglio Direttivo i consiglieri: Valeria Rolle (34 anni, Livorno), Matteo Gherardi (34 anni Campiglia M.ma), Andrea Camuso (35 anni, Rosignano), Steve Ballini (39 anni, Elba), Enrico Vagelli (62 anni, Castagneto Carducci), Antonino Bonarrigo (65 anni, Cecina).

