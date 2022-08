Traffico rallentato dall’Apparizione a piazza Sforzini per la rottura di un tubo dell’acquedotto

Le squadre sono al lavoro per porre rimedio alla perdita d’acqua e stanno scavando in quel punto e sulla linea venti metri più a monte. Il manto stradale risulta rialzato e sta ancora scorrendo acqua. Sul posto anche la Polizia Municipale

Traffico rallentato nel tratto di via Mondolfi che va dalla rotatoria della Chiesa dell’Apparizione fino a piazza Sforzini a causa della rottura di un tubo dell’acquedotto avvenuta dieci metri a nord dell’intersezione con via del Pastore. Le squadre sono al lavoro per porre rimedio alla perdita d’acqua e stanno scavando in quel punto e sulla linea venti metri più a monte. Il manto stradale risulta rialzato e sta ancora scorrendo acqua. Sul posto anche la Polizia Municipale. Si segnalano code da via del Mare e dall’intersezione con via Grotta delle Fate.

Condividi: