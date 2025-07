Tragedia in via da Vinci

Tragedia in via da Vinci dove, intorno alle 22.30 del 1 luglio, si è verificato un incidente tra un’auto e uno scooter in cui un uomo alla guida dello scooter ha perso la vita. Sul posto Croce Rossa, Svs e Misericordia. I soccorritori hanno tentato di rianimare lo scooterista ma non c’è stato niente da fare. La donna che si trovava sullo scooter e il conducente della vettura sono stati trasportati all’ospedale.

