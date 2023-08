Tramonti e Garufo aprono la Festa dell’Unità con un partecipato dibattito sul turismo

Una numerosa platea il 23 agosto alle 18,30 ha seguito l'incontro “Il piano per lo sviluppo e il marketing turistico della città”. Oltre a Tramonti e Garufo presenti gli esponenti delle forze di centrosinistra e molti operatori turistici

Una numerosa platea il 23 agosto alle 18,30 ha accolto con piacere il primo incontro della festa dell’Unità 2023 dedicato a “Il piano per lo sviluppo e il marketing turistico della città”. Tra gli ospiti presenti nell’area dibattiti all’ippodromo Caprilli, moderati dalla giornalista di QuiLivorno.it Giulia Bellaveglia, il primo a prendere la parola è l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo. “Il nostro impegno – spiega – nell’ambito territoriale di competenza, ovvero Livorno, Capraia Isola e Collesalvetti, ha portato nel 2022 a superare le 500 mila presenze. Non dobbiamo però fare l’errore di accogliere il dato come sufficiente, perché sappiamo bene che lo scenario è in costante mutamento. I dati sono comunque incoraggianti con un +6,5 % di presenze turistiche nel 2022 e un +20% nei primi 5 mesi del 2023”. Poi è il turno di Adriano Tramonti, responsabile eventi della Fondazione Lem che, tra le tante iniziative di cui è promotrice, è l’ideatrice del portale turismo insieme alla FTourism&Marketing. “Entro dicembre – spiega – sarà operativo. Oltre a questo è indispensabile la creazione di di una rete di destinazione con tutti gli enti turistici che vorranno farne parte, selezionati con criteri qualitativi di servizi offerti. Il piano marketing è già pronto e verrà presentato a settembre insieme all’esperto di marketing e turismo Josep Ejarque. Sono contento di vedere presenti moltissimi operatori, probabilmente grazie al percorso partecipativo effettuato in questi mesi”. Tra i relatori anche gli esponenti delle forze di centrosinistra: Alessandro Giovannini per +Europa, Marco Guercio per Sinistra Italiana, Chiara Mangini per Partito Socialista Italiano, Alessio Quintavalle per Pd Livorno, Francesca Ricci per Livorno Civica e Renato Stasi per Italia Viva. Al termine dell’incontro alcuni tra i tanti operatori turistici coinvolti hanno preso la parola per raccontare la propria esperienza e fornire la propria opinione sul tema in questione.

