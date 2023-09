Trasporto scolastico studenti diversamente abili scuole superiori. Avviso

La Provincia ha pubblicato un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse all’accreditamento in uno specifico albo del Servizio Museo e Reti Scolastiche, relativo all’affidamento diretto di servizi di trasporto scolastico con accompagnamento a favore di studenti diversamente abili.

L’avviso, a valere per l’anno scolastico 2023/24, è rivolto ad organizzazioni di volontariato ed altri privati. Una volta definito l’albo dei soggetti accreditati, ciascun utente potrà scegliere quello dal quale far svolgere il servizio di accompagnamento casa-scuola, che sarà gratuito per tutti gli studenti che lo richiedono. L’avviso pubblico è consultabile sul sito della Provincia (www.provincia.livorno.it), nella sezione Amministrazione Trasparente al link: bandi di gara e contratti/aste.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate, secondo le modalità descritte nell’avviso, entro il 15 settembre. Per maggiori informazioni si può contattare il Servizio Cultura Reti Scolastiche: tel. 0586-266722, e-mail: [email protected] (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30; il martedì ed il giovedì anche al pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00).

