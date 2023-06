Tre cigni tra i bagnanti alla spiaggetta di Quercianella e Antignano

Le foto e il video (cliccate sul bottone celeste sopra al titolo) dei tre cigni alla spiaggetta di Quercianella sono di Marta, che ringraziamo per la disponibilità. La foto dei cigni alla Spiaggia del Sale è di Daniele Bettinetti che ringraziamo per la disponibilità

Marta: "Facevano il bagno tra i bagnanti attenti a non avvicinarsi troppo per non disturbare. Dall'altra i cigni sono sembrati socievoli, tutt'altro che impauriti". I tre cigni, avvistati e fotografati anche alla spiaggia del Sale ad Antignano da Daniele, stanno spopolando sui social

“Quando sono arrivata io, intorno alle 10,30, c’erano già e facevano il bagno, neanche troppo spaventati, anzi, tra i bagnanti attenti a non avvicinarsi troppo per non disturbare. Sono sembrati socievoli, tutt’altro che impauriti”. Singolare avvistamento quello fatto il 29 giugno alla spiaggetta di Quercianella dove ad un tratto sono apparsi tre cigni. Marta, che ringraziamo per la disponibilità, era lì e da appassionata di fotografia aveva con sé la go pro: “La porto spesso per fare delle belle fotografie”. Così è entrata in acqua e ha realizzato gli scatti e il video che pubblichiamo. “Fino alle 13.30 i tre cigni sono rimasti davanti alla spiaggetta poi si sono spostati in direzione Chioma per poi ritornare davanti alla spiaggetta. Fino a che ci sono stata io intorno alle 15.30 erano sempre lì”. I tre cigni, avvistati e fotografati anche ad Antignano, stanno spopolando sui social. E proprio ad Antignano alla Spiaggia del Sale i tre cigni sono stati fotografati da Daniele Bettinetti che ringraziamo per la disponibilità. “Abito nelle vicinanze mi stavo collegando per una call di lavoro e ho notato a distanza le figure che certamente erano qualcosa di più inusuale di qualche gabbiano come al solito. Ho preso telefono e macchina fotografica e sono andato a immortalarli”.

