Tre dipendenti Aamps in aiuto degli sfollati dell’Emilia Romagna

L'amministratore unico di Aamps, Rossi: "Ringrazio di cuore i tre colleghi che stanno per partire ma anche Claudio Freschi che li coordina. I dipendenti che si sono messi a disposizione sono stati davvero molti ad ulteriore testimonianza della generosità di Livorno". Con mezzi e strutture idonee Carlo Conforti, Fausto Mannucci e Marco Fontana supporteranno il lavoro avviato dai colleghi di Hera

Carlo Conforti, Fausto Mannucci e Marco Fontana sono i dipendenti di Aamps/RetiAmbiente che, con entusiasmo, hanno deciso di mettere la loro professionalità al servizio degli abitanti del Comune di Lugo nella Provincia di Ravenna drammaticamente colpita nei giorni scorsi da un’alluvione senza precedenti. Dal 5 al 15 giugno saranno operativi sul posto e, con l’ausilio di un mezzo multi-lift dotato di benna mordente e un cassone scarrabile, avranno il compito di contribuire a rimuovere centinaia di tonnellate di rifiuti ancora accatastate nelle strade o in prossimità delle sponde dei corsi d’acqua esondati. “Al pari di altre aziende della holding RetiAmbiente di cui facciamo parte – spiega Raphael Rossi, Amministratore Unico di amps – diamo volentieri il nostro supporto operativo alle popolazioni colpite dall’alluvione dell’Emilia Romagna. Ringrazio di cuore i 3 colleghi che stanno per partire ma anche Claudio Freschi che li coordina. Ci tengo a rappresentare che i dipendenti che si sono messi a disposizione rispondendo all’appello dell’azienda sono stati davvero molti, ad ulteriore testimonianza della generosità di Livorno e delle persone che lavorano per la città”.

