Tre i guariti in città dal Coronavirus

Sono le guarigioni, virali e cliniche, nella Asl Toscana nord ovest con riferimento alla sola città di Livorno e al solo ospedale di Livorno

Sono 20 ad oggi (19 marzo) le guarigioni dal Coronavirus che si sono verificate in Toscana. Lo ha comunicato la Regione il 19 marzo con un comunicato. Sono 17 quelle virali e 3 quelle cliniche. Ricordiamo la differenza: i pazienti clinicamente guariti sono quelli che non hanno più sintomi ma che ancora risultano positivi al virus. Quelli con guarigione virale sono i pazienti che per due volte consecutive sono risultati negativi al tampone, fatto a distanza di 48 ore. Quelli con guarigione virale (cioè negativizzati) sono tutti a casa e fuori dalla quarantena. Questi i guariti nella Asl Toscana nord ovest con riferimento alla sola città di Livorno e al solo ospedale di Livorno. Tre le guarigioni totali (cinque se consideriamo anche un uomo e una donna, 73 anni entrambi, di San Vincenzo).

1 guarigione virale:

– un uomo di 80 anni, di Livorno, era ricoverato all’ospedale di Livorno;

2 guarigioni cliniche:

– uomo di 60 anni, dimesso dall’ospedale di Livorno;

– uomo di 45 anni, dimesso dall’ospedale di Livorno.