Tre liquori livornesi premiati a livello internazionale

di Giacomo Niccolini

Nettare Nero, Mandabreeze e Signor Bitter. Sono questi i nomi dei tre liquori dell’azienda livornese Elisir895 che sono stati premiati a livello internazionale in queste ultime settimane. I primi due hanno ottenuto un Silver al Word Liqueur Awards mentre l’ultimo è stato insignito di una medaglia d’argento al London Spirits Competition. Un risultato straordinario che pone ancora una volta Livorno e i suoi imprenditori sui podi mondiali per competenza e lungimiranza. Un progetto partito poco più di un anno fa quando due fratelli Nicola e Monica insieme ad un amico, Andrea, hanno deciso di imbarcarsi in questa avventura. Ma non a caso. “I miei bisnonni avevano una distilleria qui a Livorno nel 1888 – spiega a QuiLivorno.it Nicola, contattato telefonicamente dopo la notizia della vittoria degli attesati internazionali dei suoi liquori – distilleria che con la seconda guerra mondiale venne distrutta e mai più ripristinata. In famiglia però avevamo mantenuto le ricette di quei preziosi elisir e così con mia sorella abbiamo deciso di riportare alla luce questi liquori. Una scelta risultata, alla luce di quanto accaduto con questi premi, vincente”.

Nel settembre del 2022 infatti i tre liquori sono stati messi in produzione e a fine anno la decisione di presentarli alle competizioni internazionali.

“Tra marzo e aprile sono arrivate le certificazioni che ci hanno riempito di gioia – spiega Nicola – Sono risultati che hanno ripagato di questa scelta fatta in memoria anche dei nostri nonni. Il nome della ditta? Si ispira alla data di nascita proprio di mio nonno che era nato nel 1895”.

I tre liquori premiati – Tre liquori ben distinti per gusto e carattere. Il Nettare Nero è un liquore al caffè, il Mandabreeze invece è un digestivo al gusto di mandarino mentre il Signor Bitter è, come dice il nome, appartenente alla categoria degli amari (appunto bitter). Tutti e tre sono distribuiti in alcuni e selezionati locali ed enoteche di Livorno e della sua provincia oppure in vetrina sul sito ufficiale dell’azienda Elisir895.

Ma non finisce qui. “Chissà. Adesso forse metteremo in cantiere qualche altra produzione. Chissà – commenta tra il misterioso e il divertito Nicola – Abbiamo qualche idea in cantiere. Vediamo dove ci porta il cuore… anzi… lo spirito”.

