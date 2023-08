Tre livornesi campioni da 11 puntate al quiz Reazione a catena su Rai 1

Simone Costagliola, 30 anni, Marco Voir, 31, e Simone Mariottini, 29; screenshot tratti da una puntata

"I dai e dai", come hanno scelto di chiamarsi, sono campioni da undici puntate del quiz tv condotto da Liorni su Rai1: "La nostra soddisfazione più grande è essere campioni e far vedere che è un gioco nelle nostre corde"

Dal 1 agosto tre amici livornesi sono campioni in carica a Reazione a catena, il quiz tv su Rai1 condotto da Marco Liorni. “La nostra soddisfazione più grande – spiegano Simone Costagliola, 30 anni, Marco Voir, 31, e Simone Mariottini, 29, che in puntata è soprannominato Mario – è essere campioni e far vedere che è un gioco nelle nostre corde”. Si perché “I dai e dai“, come hanno scelto di chiamarsi, sono campioni da 11 puntate avendo vinto altrettante volte il gioco finale Intesa vincente che poi permette di accedere al gioco finale Ultima catena. “Siamo sempre stati appassionati di giochi – proseguono – Abbiamo partecipato la prima volta a Reazione a catena due anni fa e quando si è ripresentata l’opportunità questa volta ci siamo allenati per cercare di fare una figura migliore e crediamo di esserci riusciti”. E dopo essere diventati campioni la prima volta il 1 agosto “I dai e dai” hanno aperto un profilo Instagram “dove stiamo raccontando un po’ la nostra avventura e dove da buoni livornesi ci prendiamo anche un po’ in giro”.

Condividi: