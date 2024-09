Tre livornesi nella nazionale di pesca sportiva campione del mondo

Nella foto di gruppo la nazionale italiana formata da Pietro, Nicola e Christian (i livornesi), Filippo e Thomas; il ct; i due accompagnatori e il dirigente federale

I livornesi Pietro, Nicola e Christian, già campioni del mondo 2022 e 2023, insieme a Filippo, di Marina di Pisa, e a Thomas, di Rimini, hanno trionfato a Donegal in Irlanda. Oltre al successo a squadre, l'Italia ha brillato anche a livello individuale. Christian ha conquistato il titolo di campione del mondo realizzando un sogno personale, mentre Pietro fresco del titolo italiano 2024 ha ottenuto una meritatissima medaglia di bronzo

La nazionale italiana di pesca sportiva ha trionfato in maniera straordinaria al campionato del mondo junior (a questo link https://www.fips-m.org/ potete consultare la classifica) tenutosi a Donegal, in Irlanda. La squadra, composta prevalentemente da atleti livornesi, ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità con una prestazione impeccabile, aggiudicandosi il titolo mondiale per il terzo anno consecutivo. Il team azzurro, formato dai campioni del mondo livornesi 2022 e 2023 Pietro, Nicola e Christian, ha accolto nel gruppo Filippo, di Marina di Pisa, un appassionato di pesca entrato a far parte della squadra e che ha dimostrato grande valore in vista del mondiale. A completare la nazionale è stato Thomas, di Rimini, integratosi perfettamente con il resto del gruppo. La trasferta è stata lunga e faticosa: dal caldo estivo dell’Italia, i ragazzi sono partiti il 20 agosto dall’aeroporto di Pisa diretti verso l’Irlanda, dove ad attenderli c’era un clima invernale con pioggia, vento e freddo intenso. La federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee, FIPSAS, ha fornito un supporto logistico fondamentale mettendo a disposizione un furgone con due accompagnatori, Fabio Costa e Corrado Rossetti, che hanno affrontato un lungo viaggio di tre giorni per trasportare tutto il materiale necessario per la competizione. Una volta giunti in Irlanda, la squadra si è preparata con quattro giorni di allenamenti intensi sul campo gara, studiando attentamente le migliori strategie da adottare in ogni condizione. Tuttavia, le avverse condizioni meteo hanno costretto gli atleti a testare anche un campo di riserva situato all’interno di un fiordo. Nonostante le difficoltà, la squadra ha saputo adattarsi brillantemente, vincendo non solo tutte e tre le giornate ufficiali di gara, ma anche il giorno di prova, previsto per eventuali cancellazioni a causa del maltempo. Oltre al successo a squadre, l’Italia ha brillato anche a livello individuale. Christian Del Greco ha conquistato il titolo di campione del mondo, realizzando un sogno personale, mentre Pietro Marchi, fresco del titolo italiano 2024, ha ottenuto una meritatissima medaglia di bronzo. Al di fuori del podio c’è comunque tanto azzurro con Nicola Volpi al quinto posto, Filippo Mattolini al sesto e Thomas in diciottesima posizione, dimostrando un dominio italiano assoluto. Per il terzo anno consecutivo, l’Italia si conferma ai vertici della pesca sportiva internazionale grazie alla preparazione, alla determinazione e alla capacità di affrontare anche le condizioni più sfidanti. “Un ringraziamento speciale – dicono i cinque ragazzi vincitori – va alla FIPSAS per il prezioso supporto logistico e organizzativo, al commissario tecnico Franco Nostrini, che ha seguito la squadra in ogni fase, al rappresentante federale Luigi Russo per la sua costante presenza, e a Marco Volpi, pluricampione del mondo livornese, per il suo contributo cruciale nella preparazione del team. Un’avventura memorabile, che ha portato l’Italia sul tetto del mondo, confermando il valore e la passione di questi giovani atleti”. “Per noi – aggiungono – è stata un’esperienza fantastica! Molti di noi non avevano mai pescato in oceano e trovarsi a pescare pesci con abitudini diverse rispetto a quelli dei nostri mari è stato davvero intrigante. Adattarsi e riuscire a catturare specie come gallinelle, gattucci, razze e diversi tipi di merluzzi è stato super divertente. E poi, il bello di queste esperienze è sempre confrontarsi con pescatori di altre nazioni e scoprire nuove tecniche di pesca. Come ogni mondiale, ci ha arricchito”.

