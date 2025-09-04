Tre ori per Gabriele ai giochi mondiali per trapiantati
Congratulazioni al nuotatore livornese di 53 anni che ha vinto nella categoria 50-59 anni nei 100 rana, 200 misti e 50 rana e ha inoltre conquistato un argento nei 50 delfino: "Una esperienza bellissima, competere a livello agonistico a livelli così alti tra trapiantati non te lo aspetti"
Congratulazioni a Gabriele Marrucci, nuotatore livornese di 53 anni, per la conquista nella categoria 50-59 anni di tre ori (100 rana, 200 misti e 50 rana) e un argento nei 50 delfino ai giochi mondiali per trapiantati World Transplant Games 2025 che si sono svolti a Dresda, in Germania, dal 17 al 24 agosto. “E’ stata una esperienza bellissima – racconta Gabriele che ringraziamo per la disponibilità – competere a livello agonistico a livelli così alti tra trapiantati non te lo aspetti e quindi la vittoria è stata ancora più gratificante. Questo è stato il mio ottavo mondiale e con queste ultime 4 fanno circa 20 medaglie totali. Mi sono allenato molto e tengo a ringraziare per questo la società DLF, Andrea Battaglia e Enrico Fatighenti”.
