Tre Ponti, ritrovo di sup al calasole a 10 anni dalla prima edizione

Protagonisti Centro surf 3 Ponti, Sons of the Ocean, Supernone, Planet Raiders ex Hoasy Livorno, Baretto Tre Ponti, F.I.S.A.: il gruppo guidato dall'animatore delle suppate Federico Mantovani ha fatto visita ai Bagni Lido e Bagni Fiume per poi tornare alla spiaggia dei Tre Ponti per un aperitivo gustato durante la proiezione del filmato Le onde che ci fanno sognare

Le premesse sono state mantenute: un grande ritrovo di sup, circa 50, a 10 anni dalla prima edizione, si è dato appuntamento il 10 agosto alla spiaggia dei Tre Ponti. La scintilla è stata accesa dall’associazione Sons of the ocean per questa bella iniziativa e così al centro surf 3 Ponti, sede della Windsurf Livorno, si sono riunite varie realtà come Supernone, Planet Riders Ex Hoasy Livorno, F.I.S.A Federazione Italiana Salvamento acquatico, Baretto Tre Ponti e naturalmente Sons of the Ocean per dar vita ad una suggestiva sfilata di tavole. Il gruppo guidato dall’animatore delle suppate Federico Mantovani ha fatto visita ai Bagni Lido e Bagni Fiume per poi tornare alla spiaggia dei Tre Ponti dove uno splendido calasole allietava l’aperitivo gustato durante la proiezione di un fantastico filmato, Le onde che ci fanno sognare, sulla bellezza delle onde narrato e montato ad arte dal professor Alessio Rovere coadiuvato da un altro professore habitué della spiaggia Matteo Vacchi (entrambi esperti in biologia marina). La notte di San Lorenzo non poteva iniziare nella maniera migliore – scrivono Centro surf 3 Ponti, Sons of the Ocean, Supernone, Planet Raiders Ex Hoasy Livorno, Baretto Tre Ponti, F.I.S.A. – con tante persone unite da una passione comune a dimostrazione di quanta energia positiva la natura riesce a distribuire a tutti noi. Ciao e alla prossima edizione di Aperisup”.

