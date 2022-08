Tre Ponti, servizio di assistenza volontario di Fisa e Centro Surf

Servizio volontario di assistenza per i caldi weekend di agosto

Per questo weekend lungo di ferragosto la FISA e il centro surf 3 Ponti hanno unito le forze per garantire assistenza in acqua. La spiaggia dopo tanti anni è nuovamente libera con solo alcune aree regolamentate destinate al transito delle attrezzature sportive, sia dal noto centro sia dai, fortunatamente molti, turisti che scelgono la spiaggia per uscire in acqua sfruttando le note condizioni meteo marine. Proprio per questo, scrive in una nota la FISA, ci è sembrato giusto avere un occhio di riguardo alla sicurezza e pur non avendo obblighi a riguardo insieme al Centro abbiamo istituito un servizio volontario di assistenza per i caldi weekend di agosto. Già lo scorso anno evidenziando questo servizio all’amministrazione abbiamo collaborato con i ragazzi del centro per dare assistenza ai molti fruitori della spiaggia, con i nostri assistenti bagnanti brevettati, con unità cinofile F.I.S.A che fanno parte dell’associazione SAUCS Costa Maremmana, con soccorritori con rescue board e moto d’acqua sotto la guida di Gian Carlo Perrotta Delegato della F.I.S.A. Livorno.

