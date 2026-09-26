Tre Ponti, volontari in campo per la pulizia dell’arenile

Lions Club Livorno Porto Mediceo, Sons of the Ocean e Centro Surf 3 Ponti insieme per ripulire la spiaggia. Donazione a Sons of the Ocean per sostenere i progetti di educazione ambientale nelle scuole

Una mattinata di cittadinanza attiva, impegno civico e amore per il mare quella andata in scena questa mattina nella splendida cornice dei Tre Ponti. L’iniziativa, che si è svolta con il patrocinio del Comune di Livorno — che si desidera ringraziare sentitamente per il supporto istituzionale —, ha visto la partecipazione corale e sinergica di tre importanti realtà del territorio: il Lions Club Livorno porto mediceo, l’associazione Sons of the Ocean e il Centro Surf 3 Ponti. Armati di guanti, sacchi e tanta buona volontà, i volontari di tutte le età si sono rimboccati le maniche per liberare l’arenile dai rifiuti abbandonati, restituendo pulizia e decoro a uno dei luoghi simbolo della costa livornese. Ma l’appuntamento odierno non si è limitato alla sola tutela ambientale sul campo. La giornata ha infatti segnato un momento di straordinaria importanza per il futuro della tutela ecologica cittadina grazie a una generosa donazione che il Lions Club Livorno porto mediceo, per voce del suo presidente Matteo Vannucci, ha voluto destinare formalmente a Sons of the Ocean. Un contributo di grande rilievo economico e simbolico che permetterà all’associazione di dare continuità e ulteriore impulso ai propri progetti di educazione ambientale, con un focus particolare sui laboratori e le attività didattiche dedicate ai bambini nelle scuole. Investire sulle giovani generazioni, educandole al rispetto del mare e del territorio, rappresenta la chiave di volta per costruire un domani più sostenibile e consapevole. “Siamo profondamente grati al Comune di Livorno per il patrocinio concesso, al Lions Club Livorno porto mediceo, Lions Club satellite Livorno Meloria e al presidente Matteo Vannucci per questa vicinanza concreta e per la fiducia riposta nella nostra missione – fanno sapere da Sons of the Ocean – Quando le istituzioni, le realtà associative, il volontariato e gli sportivi del mare uniscono le forze, Livorno dimostra di possedere una marcia in più straordinaria”. La mattinata si è conclusa con la soddisfazione dei partecipanti e la consapevolezza che la cura dell’ambiente passa inevitabilmente attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni e singoli cittadini. Uniti, ancora una volta, per proteggere il blu del nostro mare.

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