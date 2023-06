Trenitalia, tornano l’Etruschi Line e l’Elba Link

Dall’11 giugno tornano l’Etruschi Line e l’Elba Link e da luglio entra in servizio il Golfo di Baratti (treno + bus). E entro la fine dell’anno la flotta del Regionale di Trenitalia sarà arricchita con 12 treni ibridi Blues e 36 treni Rock e Pop

Oltre 10.000 collegamenti al giorno in treno e circa 18.000 corse in bus tra Italia ed Europa. Questi i numeri del Polo Passeggeri del Gruppo FS che comprende Trenitalia (società capofila del Polo), Busitalia e Ferrovie del Sud Est: una realtà che unisce grandi, medie e piccole città con collegamenti sempre più capillari, per viaggiare insieme all’insegna dell’intermodalità e del rispetto dell’ambiente. L’8 giugno a Roma Stefano Cuzzilla, Presidente di Trenitalia e Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, hanno presentato la Summer Experience 2023: la nuova offerta estiva, al via da domenica 11 giugno, che mira a sviluppare una mobilità maggiormente integrata, multimodale e sostenibile; per offrire al viaggiatore un’esperienza di viaggio ancora più completa. “Con la Summer Experience del Polo Passeggeri abbiamo rafforzato ulteriormente l’attenzione al cliente che è sempre più al centro di tutte le nostre decisioni. Per rispondere alla crescente domanda di viaggi, in particolare di chi si sposta per piacere o per svago, abbiamo investito molto in nuovi treni e bus e abbiamo aumentato la frequenza dei nostri mezzi nel weekend. Elemento centrale e strategico del Polo Passeggeri è l’intermodalità. Per tale ragione abbiamo deciso di arricchire ulteriormente l’esperienza del viaggiatore e di offrire soluzioni integrate per l’intero percorso, da casa a destinazione, e non solo da stazione a stazione. Il successo dei collegamenti treno e bus, unito alla crescente domanda di coloro che scelgono di viaggiare in bici a bordo dei nostri treni, fa sì che il nostro impegno si concretizzi in valore aggiunto per l’industria del Turismo e per i territori dove, tutti i giorni, lavorano le nostre persone non solo a bordo treno, ma anche negli impianti e nelle officine per garantire qualità ed eccellenza del made in Italy” ha dichiarato Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

LA SUMMER EXPERIENCE 2023 IN TOSCANA

Sono varie le soluzioni messe a disposizione da Trenitalia grazie alle Frecce ed ai Freccialink per raggiungere le località di mare in totale comfort, senza lo stress dei mezzi privati e migliorando la vivibilità delle zone balneari. Tornano i collegamenti diretti in Frecciarossa da Firenze per il Cilento con fermate a Agropoli, Vallo, Pisciotta-Palinuro, Centola e Sapri. E quelli diurni e notturno nelle giornate a più alta mobilità sempre in Frecciarossa tra Firenze e la Calabria con fermate a: Paola, Lamezia Terme, Rosarno e Villa San Giovanni, dove partono in connessione le navi Blu Jet per la Sicilia. Per l’estate, oltre alle fermate previste tutto l’anno lungo la costa tirrenica, saranno inserite ulteriori fermate delle Frecce a Orbetello (GR). Anche per raggiungere le località di montagna si potrà lasciare a casa il mezzo privato e arrivare nelle più prestigiose mete turistiche. Da Firenze saranno 10 i Frecciarossa al giorno da e per Trento e Bolzano, mentre nel fine settimana si aggiungono due prolungamenti del Frecciarossa Firenze-Torino per raggiungere le montagne di Oulx e Bardonecchia. La comodità per i viaggiatori prosegue grazie ai collegamenti Frecce+bus FrecciaLink che da Firenze portano nelle più belle località sulle Alpi: Val Gardena (Selva V.G., S. Cristina V.G., Ortisei), Val di Fassa e Val di Fiemme (Canazei, Moena, Predazzo, Cavalese), Cortina e Cadore (Cortina d’Ampezzo, S. Vito di Cadore, Taidi Cadore), Madonna di Campiglio e Pinzolo. Previste ulteriori fermate estive aggiuntive Freccialink per raggiungere le località di mare Cecina (LI) e Piombino (LI). Viaggiare sui Frecciarossa e Frecciargento in estate in compagnia della famiglia sarà più conveniente con l’offerta FrecciaFAMILY grazie alla quale gli under 15 viaggiano gratis e gli adulti con una riduzione del 50%. Da luglio aumentano anche i collegamenti Link e Intermodali de Il Regionale di Trenitalia. Parte il nuovo servizio Golfo di Baratti Link: il collegamento integrato verso il mare treno+ bus per raggiungere il Golfo di Baratti. Treno fino a S. Vincenzo o Piombino e poi in autobus fino al Golfo di Baratti. L’altra novità di questa Summer Experience è il Montepulciano Intermodale: collegamento treno+ bus per raggiungere dalle stazioni di Chiusi Chianciano Terme e Montepulciano il centro di Montepulciano. Torna l’Etruschi Line per raggiungere le località balneari da Pisa lungo la costa Toscana dell’Alto Lazio e Grosseto con fermate nelle principali località tra cui, per citarne alcune: Castiglioncello, Cecina, S. Vincenzo, Campiglia Marittima, Follonica. Grazie al servizio Elba Link una volta arrivati in treno a Piombino si può proseguire il viaggio via nave con un unico biglietto per i porti dell’isola d’Elba: Portoferraio, Cavo e Rio Marina. Fino al 9 settembre, con i treni del Regionale è possibile raggiungere le 5 Terre direttamente da Arezzo e dal Valdarno con la coppia di treni attiva nei giorni festivi tra Arezzo e Sestri Levante. Dal 15 luglio al 10 settembre il sabato e festivi torna in servizio la coppia di treni per il collegamento diretto tra Pisa e Bergamo. Inoltre da sabato 17 giugno al 2 settembre il sabato ci saranno due ulteriori treni tra Grosseto e Roma (Roma 8.12- Grosseto 10.39 e Grosseto 11.24-Roma 13.48). Torna la musica live e il Regionale di Trenitalia accompagna tutti i fan in treno a questi eventi. Viaggiando in treno, i tanti amanti della musica live potranno lasciare l’auto a casa e prendere parte al concerto in modo più sostenibile e confortevole. Saranno potenziati i servizi da Firenze Campo di Marte in occasione dei concerti di Tiziano Ferro il 21 giugno, e I Pinguini Tattici Nucleari il 15 luglio. Inoltre saranno incrementati i servizi in occasione del Pistoia Blues per il concerto di Baustelle il giorno 8 luglio. In Toscana i treni regionali saranno sempre più nuovi ed efficienti: entro la fine dell’anno la flotta del Regionale di Trenitalia, infatti, sarà arricchita con 12 treni ibridi Blues e 36 treni Rock e Pop. La novità più attesa dalle famiglie è la promozione Junior Estate che, dal lunedì al venerdì, consente di far viaggiare gratuitamente i ragazzi fino a 15 anni non compiuti accompagnati da un adulto over 25 pagante. Trenitalia conferma anche l’elevata attenzione verso gli amici a 4 zampe da portare in vacanza. I cani viaggeranno gratis fino al 15 settembre sulle Frecce e fino al 5 settembre su Intercity. Sul Regionale, la novità di quest’estate è rappresentata dall’offerta dog in tour: la speciale promo – che si affianca a Italia in Tour – che consente di portare a bordo dei treni regionali per un numero illimitato di viaggi il proprio amico a quattro zampe al guinzaglio. Gli animali di piccola taglia che possono essere tenuti nel trasportino viaggiano gratis a bordo di tutti i treni di Trenitalia.

